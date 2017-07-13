Выставка лилий

Ключевые слова latviešu biedrības nams | izstāde | lilijas | выставка | цветы

Лилии из садов шести коллекционеров представлены на выставке в Лиепайском доме латышского общества со среды, 12 июля, до субботы, 15 июля, каждый день с 10 до 18 часов. Взлелеянную самими прелесть на выставку лилий привезли селекционеры и цветоводы Гунтис Грантс, Давид Херцбергс, Андрис Круминьш, Айвар Лакис, Марута Мирдза Аударе и Анита Лупкина. Посетителям будут представлены разные сорта лилий, в том числе азиатских. Представитель общества "Lilium Balticum", консультант М.М.Аударе будет давать советы по правильному уходу за лилиями, созданию коллекций и по выбору соответствующих для сада сортов.

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