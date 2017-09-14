Выставкой георгин звершили цикл выставок цветов

В четверг в Доме латышского общества открылась выставка цветов георгин, которой был завершен цикл выставок цветов в этом году.
Выставка открыта до воскресенья. Вход бесплатный.
Четверг, 14. сентября+16°C
Ключевые слова dālijas | ziedu izstāde | biedrības nams | выставка | дом латышского общества | цветы
В четверг в Доме латышского общества открылась выставка цветов георгин, которой был завершен цикл выставок цветов в этом году.
Выставка открыта до воскресенья. Вход бесплатный.
Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.
На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.
В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.
Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.
В четверг в Доме латышского общества открылась выставка цветов георгин, которой был завершен цикл выставок цветов в...
14.09.2017 + читать больше
Ветер и дождь, которые начались еще вчера вечером, заливали не только улицы, но также и ломали ветки на деревьях, и...
14.09.2017 + читать больше
Дети рады каждому такому событию, – говорит жительница Тосмаре Алена, которая во вторник привела своих малышей на...
13.09.2017 + читать больше
В старинной башне собора Святой Троицы в воскресенье колокола храма звучали особенно, так как в башне собрались люди,...
13.09.2017 + читать больше
На концертной эстраде "Пут, веини!" проходило заключительное мероприятие "Дай пять спорту!" в рамках проекта...
12.09.2017 + читать больше
В Лиепайском музее группа вентспилских художников открыла совместную выставку "Встреча в анфиладе". Выставочный зал...
12.09.2017 + читать больше
Добавить комментарий