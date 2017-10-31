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Взрослый становится как ребенок

Ключевые слова truši | izstāde | kazdanga | кролики | выставка

В субботу Каздангский дом культуры превратился в королевство кроликов. Не только дети радовались пушистым животным, но и у серьезных взрослых лица расплывались в улыбке. Латвийское общество выращивающих мелких животных "Трусис ун цити" ("Кролик и другие") здесь проводило ежегодную Латвийскую выставку кроликов.

В зале Дома культуры длинными рядами стояли клетки с представленными для осмотра и оценки кроликами. Рядом со столиком с мягкими и теплыми вязаными изделиями из шерсти за прялкой сидела Ингуна Валдмане из хозяйства "Межини" Коценского края, где выращивают породистых кроликов. На коленях у нее на первый взгляд лежала кудель. Но, подходя поближе, посетители выставки раскрывали рты от удивления и теряли дар речи, потому что у кудели были длинные и пушистые уши! "Пряду пряжу из шерсти ангорского кролика. В данный момент прямо с кролика, – очень спокойно рассказывала Ингуна. – Нет, ему не больно. В настоящее время кролик чувствует себя так, как мы в СПА или когда нам расчесывают волосы. Он не связан и не привязан, а спокойно спит".

Ангорского кролика через каждые три месяца нужно избавлять от выросшей шерсти, которая выпадает. Можно расчесывать, стричь или прясть пряжу непосредственно с него, что больше напоминает шоу. Тогда способ добычи шерсти медленный, поэтому в хозяйстве кроликов стригут, тогда и пряжа получается более качественной. Кроличья шерсть – единственная, которая не кусается, она мягкая и в десять раз теплее овечьей шерсти. "У нас около 50 ангорских кроликов. В хозяйстве все стопроцентно латвийское. Кролик у нас появляется на свет, растет, его кормят латвийскими продуктами, а затем мы получаем шерсть и пряжу, вяжем изделия", – рассказала хозяйка.

На выставке кроликов оценивались коллекции пород, а также индивидуальные представители. Три награды отправились в Литву. Лучшая коллекция великанов и калифорнийских и лучший кролик-баран принадлежат Эдмунду Реймерису. Выращивание кроликов в Литве более развито, чем в Латвии. "У нас две ассоциации кролиководов, одной руковожу я. Тот, кто родился и вырос на селе, тот всегда держал кроликов. Мне повезло, что я вернулся в свое родное село и выращиваю кроликов", – признался Эдмунд.

Самым лучшим кроликом на выставке признан бургундец Сандры Эберлини. Выращенная ею в Ропажи коллекция кроликов, носящих оранжевую шубку, признана также лучшей коллекции бургундцев в целом. 

 Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 31 октября

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