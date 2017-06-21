Госконтроль наградил Лиепайскую думу Похвальной граматой

Ключевые слова новости города | дума

13 июня председатель Лиепайской думы Улдис Сескс получил Похвальную грамоту от Госконтроля "За целенаправленное, ответственное и профессиональное сотрудничество с Госконтролем во время ревизии".

Госконтроль в ходе финансовой ревизии рассматривал вопросы о бюджете государства и самоуправлений 2015 года и качестве информации, предоставленной в публичных регистрах. Чтобы получить более полное представление о причинах, выявленных несоответствий, были опрошены руководители всех самоуправлений.

Лиепайское самоуправление не только заполнило анкету опроса о несовершенствах в данных государственных регистров, но и предоставило Госконтролю существенную информацию о существующих несовершенствах. Это дало Госконтролю возможность дать рекомендации, чтобы способствовать обеспечению общества актуальной информацией в регистрах государственного значения. Поэтому Госконтроль благодарит руководство и работников самоуправления за сотрудничество – перед этим У.Сесксу в письме сообщила исполняющая обязанности государственного контролера И.Гринхофа.

Lasi arī šeit: Valsts kontrole Liepājas pilsētas domei piešķir Atzinības rakstu