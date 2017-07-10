Возможность освоить сальсу на берегу моря

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В рамках конкурса проектов способствования здоровью Лиепайского самоуправления в сотрудничестве с обществом "Макслас пасажа РАДИ" у каждого лиепайчанина есть возможность ознакомиться с основными шагами сальсы, освоив основы этого танца на берегу моря, наслаждаясь музыкой и наблюдая за закатом.

Во время занятий будут освоены различные основные шаги сальсы.

Расписание занятий:

11 июля 20.00 – 21.00;

14 июля 20.00 – 21.00;

18 июля 20.00 – 21.00;

22 июля 20.00 – 21.00;

25 июля 20.00 – 21.00;

15 августа 20.00 – 21.00;

18 августа 20.00 – 21.00.

Место встречи – лиепайский центральный пляж, возле спасательной станции.

Предварительная запись по тел. 28 816995 (Эрик) или 26 379177 (Илзе), или по э-почте ilze.elizabete.rasa@inbox.lv. Количество мест ограничено.

Занятия предусмотрены для всех интересующихся без предварительных знаний, их будет вести преподаватель сальсы Эрик Вейтс.

Проект финансируется за счет средств конкурса проектов способствования здоровью Лиепайского самоуправления.

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