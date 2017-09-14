Латвийская авиакомпания "airBaltic" приняла решение продолжать свои внутренние рейсы между Ригой и Лиепаей и в зимний сезон, сообщили агентству ЛЕТА в авиакомпании.
Как заявил Мартин Гаусс, исполнительный директор "airBaltic",успех рейсов в Лиепаю превзошел ожидания. "Мы надеялись обслужить на этом маршруте 3200 пассажиров, но уже сейчас, за два месяца до окончания летнего сезона, полеты зарезервировали более 4500 пассажиров", - сказал он, добавив, что внутренний маршрут в Лиепаю важен для экономики региона.
Пассажиры из Лиепаи все чаще используют соединение с Ригой для транзитных полетов. Пять самых популярных соединений из Лиепаи – это Копенгаген, Москва, Лондон, Стокгольм и Берлин.
Утренние рейсы из Лиепаи с 30 октября будут осуществляться по понедельникам, четвергам и субботам. Продолжительность полета - примерно 40 минут.
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