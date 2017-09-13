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6 сентября на собрании акционеров ООО “Liepājas enerģija” были утверждены изменения в составе правления “Liepājas enerģijas”, портал проинформировала специалист по связям с общественностью предприятия Агия Терауда.

Председателем правления был избран бывший технический директор предприятия Янис Янсонс. Кроме того, полномочия члена правления расширены и у другого члена правления Андриса Шталса – срок полномочий обоих представителей правления продлен до трех лет.

Заместителем председателя все также остается Янис Берзиньш.

Анатолий Сушков должность председателя занимал с момента создания предприятия в 2005 году.