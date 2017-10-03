Автобус приспосабливается к СГД

Чтобы жители Талси могли попасть на работу в Кулдиге, в Службе госдоходов, и вечером своевременно вернуться домой, с 1 октября внесены изменения в рейсы по маршруту Лиепая – Талси, – сообщила представитель автотранспортной дирекции Зане Плоне.
С воскресенья автобус по маршруту Лиепая – Талси, который от Лиепайского автовокзала отправляется в 15.35, будет курсировать через Ренду, но больше не будет заезжать ни в Сабиле, ни в Кабиле. В Талси автобус прибывает в 18.14.
В свою очередь, от Талсинского автовокзала автобус отправляется на 30 минут позже прежнего – в 6.50, и в направлении Лиепаи он тоже будет игнорировать как Сабиле, так и Кабиле. В Лиепаю автобус прибывает в 9.35.
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