Автобус приспосабливается к СГД

Ключевые слова автобусный парк | транспорт

Чтобы жители Талси могли попасть на работу в Кулдиге, в Службе госдоходов, и вечером своевременно вернуться домой, с 1 октября внесены изменения в рейсы по маршруту Лиепая – Талси, – сообщила представитель автотранспортной дирекции Зане Плоне.

С воскресенья автобус по маршруту Лиепая – Талси, который от Лиепайского автовокзала отправляется в 15.35, будет курсировать через Ренду, но больше не будет заезжать ни в Сабиле, ни в Кабиле. В Талси автобус прибывает в 18.14.

В свою очередь, от Талсинского автовокзала автобус отправляется на 30 минут позже прежнего – в 6.50, и в направлении Лиепаи он тоже будет игнорировать как Сабиле, так и Кабиле. В Лиепаю автобус прибывает в 9.35.