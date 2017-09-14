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Дорога к миллиону  (2)

Ключевые слова молс л | порт

Председатель правления стивидорной компании "Молс Л" Лиепайского порта Янис Звирбулис прогнозирует, что этот сезон, который длится с сентября до июня, будет самым удачным за всю почти 22-летнюю историю предприятия. В сравнительно короткий отрезок времени – приблизительно за два года предприятию "Молс Л" удалось увеличить грузооборот от десятков до сотен тысяч тонн.

ООО "Молс Л" ЛСЭЗ в свое время создали Эдгар Звирбулис и Гунтар Криевиньш, к сожалению, их обоих уже нет среди нас. Компанию отца Янис Звирбулис возглавил в августе 2014 года. До тех пор грузооборот предприятия продолжал стремительно уменьшаться – за 8 месяцев, по сравнению с соответствующим периодом 2013 года, объем обработанных грузов уменьшился на 40 процентов – до 27 000 тонн, об этом свидетельствуют статистические данные управления Лиепайской специальной экономической зоны.

"В этом году будет 400 000 тонн, – уверено сказал Янис Звирбулис, пояснив, что в следующей пятилетке запланировано достичь рубежа одного миллиона тонн грузооборота в год. – И я этого достигну!"

Председатель правления ООО "Молс Л" подчеркивает, что вложено много труда, чтобы добиться такого результата: "Ничего с неба не падает. Каждый день нужно работать с полной отдачей и не на миг не расслабляться".

В основе успехов стивидорной компании – разнообразие грузов. Предприятие производит перевалку баланса, отопительных гранул, торфа, соли, щебня, щепы, зерна, фуража, алюминия, гранита и других грузов.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 14 сентября. 

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