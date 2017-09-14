Любой проходящий через Лиепайский порт груз несомненно является заслугой какого-то человека. В первых рядах всегда стоят руководители предприятия. В неудачах нельзя винить ни политику, ни какие-то другие факторы, ведь успеху способствуют в основном именно люди, которые работают здесь", – указал руководитель предприятия Янис Звирбулис (слева), похвалив технического директора компании "Молс Л" Арманда Фрейманиса (справа), без которого здесь "ничего не происходит".

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Председатель правления стивидорной компании "Молс Л" Лиепайского порта Янис Звирбулис прогнозирует, что этот сезон, который длится с сентября до июня, будет самым удачным за всю почти 22-летнюю историю предприятия. В сравнительно короткий отрезок времени – приблизительно за два года предприятию "Молс Л" удалось увеличить грузооборот от десятков до сотен тысяч тонн.

ООО "Молс Л" ЛСЭЗ в свое время создали Эдгар Звирбулис и Гунтар Криевиньш, к сожалению, их обоих уже нет среди нас. Компанию отца Янис Звирбулис возглавил в августе 2014 года. До тех пор грузооборот предприятия продолжал стремительно уменьшаться – за 8 месяцев, по сравнению с соответствующим периодом 2013 года, объем обработанных грузов уменьшился на 40 процентов – до 27 000 тонн, об этом свидетельствуют статистические данные управления Лиепайской специальной экономической зоны.

"В этом году будет 400 000 тонн, – уверено сказал Янис Звирбулис, пояснив, что в следующей пятилетке запланировано достичь рубежа одного миллиона тонн грузооборота в год. – И я этого достигну!"

Председатель правления ООО "Молс Л" подчеркивает, что вложено много труда, чтобы добиться такого результата: "Ничего с неба не падает. Каждый день нужно работать с полной отдачей и не на миг не расслабляться".

В основе успехов стивидорной компании – разнообразие грузов. Предприятие производит перевалку баланса, отопительных гранул, торфа, соли, щебня, щепы, зерна, фуража, алюминия, гранита и других грузов.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 14 сентября.