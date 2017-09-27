Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Среда, 27. сентября

+12°C
Ветер: A 5.7 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Ilgonis, Ādolfs

Фирмы СЭЗ умножают вложения

Ключевые слова лсэз | инвестиции

Правление Лиепайской специальной экономической зоны решило заключить договоры с несколькими предприятиями СЭЗ о вкладах в проекты общей сложностью около 2,4 миллиона евро, – в понедельник журналистам рассказал управляющий СЭЗ Янис Лапиньш.

ООО "BaltEx Bulk" Лиепайской СЭЗ сообщило, что намерено до 31 декабря следующего года построить склад на ул.Пулвера, 11 общей стоимостью 890 735 евро.

Вложения увеличить планирует еще целый ряд предприятий Лиепайского бизнес-центра, которые работаю на ул.Капседес. ООО "Lesjofors Springs LV" ЛСЭЗ намерено до конца следующего года приобрести линию покраски на 750 000 евро. Чтобы увеличить производственную мощность, до конца 2018 года ООО "Jensen Metal" ЛСЭЗ вложит 130 000 евро в приобретение современного моющего оборудования, а 350 000 евро вложит в робота-сварщика и конвейер. Мощность склада и производства намерено увеличить ООО "Caljan Rite-Hite Latvia" ЛСЭЗ и до 31 марта следующего года вложить инвестиции в размере 132 000 евро.

ООО "Дуна" ЛСЭЗ тоже заключит с правлением СЭЗ договор о вложениях. Это предприятие планирует до 31 марта приобрести фронтальный погрузчик "Вольво L70H" за 127 000 евро.

Договоры о вложениях имеют большое значение для предприятий со статусом СЭЗ, так как это дает возможность получения обратно существенной части инвестиций в виде налоговых льгот, – пояснил заместитель управляющего Лиепайской СЭЗ Улдис Хмиелевский. Таким образом предприятия могут вернуть 35 – 55 процентов инвестиций, а интенсивность налоговых льгот зависит от величины предприятия, вкладывающего инвестиции – крупное, среднее или малое. Маленькая фирма может вернуть больше денег, крупное – меньше. Налоговые льготы предприятиям со статусом СЭЗ полагаются с подоходного налога с предприятий и с налога на недвижимую собственность.

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Бизнес

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!