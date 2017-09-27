Фирмы СЭЗ умножают вложения

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Правление Лиепайской специальной экономической зоны решило заключить договоры с несколькими предприятиями СЭЗ о вкладах в проекты общей сложностью около 2,4 миллиона евро, – в понедельник журналистам рассказал управляющий СЭЗ Янис Лапиньш.

ООО "BaltEx Bulk" Лиепайской СЭЗ сообщило, что намерено до 31 декабря следующего года построить склад на ул.Пулвера, 11 общей стоимостью 890 735 евро.

Вложения увеличить планирует еще целый ряд предприятий Лиепайского бизнес-центра, которые работаю на ул.Капседес. ООО "Lesjofors Springs LV" ЛСЭЗ намерено до конца следующего года приобрести линию покраски на 750 000 евро. Чтобы увеличить производственную мощность, до конца 2018 года ООО "Jensen Metal" ЛСЭЗ вложит 130 000 евро в приобретение современного моющего оборудования, а 350 000 евро вложит в робота-сварщика и конвейер. Мощность склада и производства намерено увеличить ООО "Caljan Rite-Hite Latvia" ЛСЭЗ и до 31 марта следующего года вложить инвестиции в размере 132 000 евро.

ООО "Дуна" ЛСЭЗ тоже заключит с правлением СЭЗ договор о вложениях. Это предприятие планирует до 31 марта приобрести фронтальный погрузчик "Вольво L70H" за 127 000 евро.

Договоры о вложениях имеют большое значение для предприятий со статусом СЭЗ, так как это дает возможность получения обратно существенной части инвестиций в виде налоговых льгот, – пояснил заместитель управляющего Лиепайской СЭЗ Улдис Хмиелевский. Таким образом предприятия могут вернуть 35 – 55 процентов инвестиций, а интенсивность налоговых льгот зависит от величины предприятия, вкладывающего инвестиции – крупное, среднее или малое. Маленькая фирма может вернуть больше денег, крупное – меньше. Налоговые льготы предприятиям со статусом СЭЗ полагаются с подоходного налога с предприятий и с налога на недвижимую собственность.