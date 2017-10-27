Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Пятница, 27. октября

+8°C
Ветер: Z 6.1 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Irita, Ita, Lilita

Форум привлечь иностранных покупателей

Ключевые слова латвер | латвера

На этой неделе в столице моды в течение недели проходил третий форум бизнес-предпринимателей сферы нижнего белья, где несколько лиепайских производителей на показе моды представляли свои новые коллекции.

На форуме собрались профессионалы отрасли – производители, закупщики и представители СМИ – из Европы и России, – газете "Курземес вардс" рассказал Юрий Хадарович, руководитель Латвийской ассоциации производителей белья ("ЛАТВЕРА").

В первый день форума, в среду, состоялись панельные дискуссии о рынках Великобритании, Италии, Франции, Германии и стран СНГ, а также контактная биржа и показ моды.

Вчера зарубежные покупатели из Риги приехали в Лиепаю, чтобы посетить некоторые производства.

Ю.Хадарович отметил, что потенциальные клиенты заинтересованы в сотрудничестве двух видов: одни готовы приобретать производимую в Латвии продукцию, другие хотят здесь размещать свои заказы, а затем торговать продукцией под своими брендами. Сегодня состоится мастер-класс для производителей, где предпринимателям расскажут, как продавать свою продукцию на европейском рынке. Мастер-классом будет руководить Франческа Спинета, совладелица журнала "Intima magazines" и директор редакции.

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!