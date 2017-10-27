Форум привлечь иностранных покупателей

Ключевые слова латвер | латвера

На этой неделе в столице моды в течение недели проходил третий форум бизнес-предпринимателей сферы нижнего белья, где несколько лиепайских производителей на показе моды представляли свои новые коллекции.

На форуме собрались профессионалы отрасли – производители, закупщики и представители СМИ – из Европы и России, – газете "Курземес вардс" рассказал Юрий Хадарович, руководитель Латвийской ассоциации производителей белья ("ЛАТВЕРА").

В первый день форума, в среду, состоялись панельные дискуссии о рынках Великобритании, Италии, Франции, Германии и стран СНГ, а также контактная биржа и показ моды.

Вчера зарубежные покупатели из Риги приехали в Лиепаю, чтобы посетить некоторые производства.

Ю.Хадарович отметил, что потенциальные клиенты заинтересованы в сотрудничестве двух видов: одни готовы приобретать производимую в Латвии продукцию, другие хотят здесь размещать свои заказы, а затем торговать продукцией под своими брендами. Сегодня состоится мастер-класс для производителей, где предпринимателям расскажут, как продавать свою продукцию на европейском рынке. Мастер-классом будет руководить Франческа Спинета, совладелица журнала "Intima magazines" и директор редакции.