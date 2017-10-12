Ключевые слова порт | грузы | лсэз

В январе-сентябре этого года терминалы Лиепайского порта перевалили 4,75 млн тонн грузов, что на 22,8% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили агентству ЛЕТА в управлении Лиепайской специальной экономической зоны.

В январе-сентябре в порту обработано 3,47 млн тонн насыпных и 916 800 тонн генеральных грузов, а оборот наливных грузов составил 363 400 тонн.

Грузооборот Лиепайского порта в сентябре составил 583 645 тонн, что на 12,7% больше, чем годом ранее.

За девять месяцев в порту обслужено 1044 судна и 31 939 пассажиров.