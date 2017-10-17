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На предприятии по переработке овощей "О РИКО" в Отанькской волости сейчас пахнет яблочным соком. Двор полон мешков с яблоками. Рабочие выгружают их из автомашин. Работу нужно выполнять в темпе, так как доставленное сырье не может долго храниться. К сожалению, в магазинах сок подорожает, – прогнозирует руководитель предприятия Казимир Риепша. Нынче плохой яблочный год.

Сок делают из попадавших яблок. Те яблоки, которые еще держатся на деревьях, теперь сильный ветер стряхнет на землю, – считает хозяин перерабатывающего предприятия. "В Курземе хотя бы есть яблоки. В других районах нет. В Латгалии нынче вообще ничего. Плохой год. В Польше тоже яблок нет. Они закупают то, что выросло здесь, и увозят к себе", – К.Риепша охарактеризовал нынешний сезон. В Литве яблоки не закупишь. "Там наплыв поляков, они скупают и платят такие цены, с которыми мы конкурировать не можем. Наши яблоки кислые, в Польше – сладкие, им необходимо смешивать и готовить концентраты. Они в этом году будут дорогими, и сок в магазинах подорожает", – говорит он. Цены на натурально выжатый сок тоже повысятся. "Из килограмма яблок ведь не получается литр сока. А на трехлитровую банку уходит 5–7 килограммов", – пояснил К.Риепша. В настоящее время "О РИКА" может обеспечивать свои мощности.

На базирующемся в Отанькской волости предприятии закупочные цены на яблоки отличаются и меняются в зависимости от расстояния и транспортировки. Некоторые хозяева сами привозят яблоки, в другие места предприятие ездит на своем транспорте. Яблоки нужно переработать в недельный срок. Перед яблоками на предприятии был сезон огурцов. На них в этом году тоже цены были высокие, но порой понижались. Поэтому в консервировании огурцов почти ничего не изменилось. "Мы свою порцию сделали, все так же, как в прошлом году", – утверждает хозяин. На складе ящики с банками огурцов стоят до самого потолка и ждут своих покупателей.

Когда завершится переработка яблок, настанет черед серого гороха и супов. "У нас работы хватает на весь сезон", – признает К.Риепша. Здесь по-прежнему делают пользующуюся покупательским спросом острую русскую горчицу. "Она стоит дороже, но для потребителей выгодна, так как меньше можно съесть", – смеется руководитель производства предприятия Гатис Скудикис.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 17 октября