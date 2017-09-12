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Представители государственной корпорации Китая "China National Electric Engineering Co., Ltd" Сюй Чунь Дзянь и Ли Тенг, которые работают в Белоруссии, вчера по приглашению заместителя председателя Лиепайской городской думы Гирта Кронбергса посетили Лиепаю, чтобы получить представление о предоставляемых здешним портом возможностях грузоперевозок, –газете "Курземес вардс" рассказал Г.Кронбергс.

Этим летом, находясь в Минске, Г.Кронбергс китайских предпринимателей пригласил в Лиепаю, и теперь они выполнили свое обещание приехать сюда. Гости представляют компанию, которая занимается "делами энергоинженерии" и, например, недавно построила Витебскую гидроэлектростанцию, – рассказал заместитель председателя думы. "Их задача – смотреть территории для возможных строительных объектов в Европе и разные пути логистики, в том числе Лиепаю. На свои объекты они привозят сложные грузы, и мы своим предложением логистики вполне приходимся к месту и ко времени", – указал он. Бизнесменам показали порт и потенциальные территории развития за его пределами. С китайцами встретился председатель правления специальной экономической зоны Янис Вилнитис и управляющий СЭЗ Янис Лапиньш.