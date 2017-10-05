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Лиепайчане в Китай будут экспортировать вату

Ключевые слова iCotton | производство

Фото: Иллюстративное фото

Производитель влажных салфеток и товаров гигиены "I Cotton" в Китай будет экспортировать производимые в Лиепае ватные диски. Исполнительный директор предприятия Сергей Бинковский корреспонденту "Курземес вардс" поведал, что уже в этом месяце в эту азиатскую страну направят первый морской контейнер с продукцией.

"Переговоры об экспорте нашей продукции в Китай продолжались примерно год. Это для нас совершенно новый и очень перспективный рынок", – сказал С.Бинковский. Упаковку ватных дисков для китайского рынка разработали японские дизайнеры. В настоящее время Китай – самая дальняя страна, в которую лиепайское предприятие экспортирует свою продукцию, но ведутся переговоры также о продаже производимых в Лиепае товаров гигиены в Канаде.

Мы уже писали, что "I Cotton" рядом с нынешним заводом хлопчатобумажных изделий в следующем году на ул.Пулвера, 4а намеревается начать строительство завода по производству изделий из хлопчатобумажного нетканого полотна. На нем с помощью современных технологий намечается производить детские подгузники.

На этой неделе объявлена закупка на проектирование, проведение авторского надзора и строительство завода. 

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