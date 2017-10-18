Лиепайский порт планируется развивать как серьезный порт для обслуживания судов класса "Panamax", заявил в среду на заседании Латвийского совета портов, транзита и логистики управляющий Лиепайской специальной экономической зоной Янис Лапиньш.
В проекте программы развития Лиепайского порта на 2018-2022 гг. дана оценка его конкурентоспособности, представлены предполагаемые варианты развития, стратегические цели и задачи, указаны показатели, которых следует достичь.
С Госказной начаты переговоры о привлечении финансирования для развития порта, сообщил Лапиньш.
Суда класса "Panamax" Лиепайский порт может обслуживать и сейчас, но с ограничениями.
Латвийский совет портов, транзита и логистики в среду одобрил проект программы развития Лиепайского порта на 2018-2022 гг.
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