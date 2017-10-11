Магазин реконструируют

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На реконструкцию закрыт магазин "Максима" на ул.М.Кемпес, – сообщила представительница ООО "Максима Латвия" Зане Удрасе. Запланировано, что его снова откроют до конца года.

В ходе реконструкции в магазине будут заменены все оборудование, полки, а также проведены другие работы, "чтобы магазин открыл двери для клиентов в новом качестве", – сказала З.Удрасе. Магазин был открыт в 2003 году, и до сих пор в нем проводились лишь небольшие ремонтные работы.