Переговоры с потенциальными инвесторами неплатежеспособного "KVV Liepаjas metalurgs" вступили в заключительную стадию, заявил в передаче LNT "900 секунд" министр экономики Арвил Ашераденс.
"Интерес проявило много инвесторов", - сказал он, добавив, что переговоры продлены до 15 сентября.
Ашераденс отметил, что, помимо правительства, у комбината есть еще четыре серьезных кредитора. Все они должны договориться между собой и с новыми инвестором, и это непростой процесс, а многомиллионная сделка.
В конце мая 2017 года Ашераденс говорил о шести потенциальных инвесторах предприятия.
Суд признал "KVV Liepаjas metalurgs" неплатежеспособным 15 сентября 2016 года. Убытки предприятия в 2016 году составили 26,145 млн евро, оборот - 14,163 млн евро, свидетельствуют данные "Firmas.lv".
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