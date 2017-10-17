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Наши в числе самых экспортоспособных

Ключевые слова экспорт | конкурс

Несколько лиепайских предприятий вошли в число тех коммерсантов, которые в этом году претендуют на приз экспорта и инноваций Латвийского агентства инвестиций и развития и Министерства экономики.

Заведующая отделом общественных отношений ЛАИР Винета Вилистере-Лаце сообщила, что в четырех категориях конкурса в этом году в целом подано 107 заявлений, после оценки которых во второй тур выдвинуто 30 предприятий, в том числе три лиепайских производителя.

В категории "Самый экспортоспособный коммерсант" в группе крупных и средних коммерческих обществ на награду претендуют два лиепайских предприятия – производитель товаров  гигиены "iCotton" и производитель текстильных материалов "Lauma Fabrics". В категории "Самый экспортоспособный коммерсант" в группе малых коммерческих обществ наш город представляет производитель геотекстиля "Tele Textile Latvia".

Во втором туре конкурса предусмотрены посещения предприятий и презентации заявленных на конкурс продуктов или услуг, а также интервью с предпринимателями. Оценочная комиссия запланировала посетить лиепайские предприятия 19 октября, – указала представительница ЛАИР.

Лауреаты конкурса будут объявлены на торжественной церемонии 7 декабря, когда  всех участников поздравит патрон конкурса – президент государства Раймонд Вейонис. Самые успешные участники конкурса получат денежный приз для оплаты бизнес-поездки или рекламной площади в одном из изданий ЛАИР, а также право использовать знак лауреата "Приза экспорта и инноваций-2017" в своих маркетинговых материалах и на упаковке продуктов.

В этом году конкурс проводится уже 13-й год подряд.

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