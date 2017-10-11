Обсуждают возможности авиасообщения с Белоруссией

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На прошлой неделе заместитель управляющего Лиепайской специальной экономической зоной Улдис Хмиелевский в составе делегации Министерства сообщения в Минске участвовал во втором совещании транспортной группы межправительственной комиссии Латвии – Белоруссии, на котором обсуждались вопросы транспорта и логистики, а также возможность организации авиасообщения между Белоруссией и Лиепаей.

Представители рабочей группы посетили Минский аэропорт, встретились с его руководством и ответственными за авиационную отрасль работниками Министерства сообщения Белоруссии. "Многие белорусы летом активно ездят отдыхать в Калининград. С представителями Белоруссии мы договорились, что вместе могли бы начать работу над тем, чтобы оценить возможность организации авиасообщения в активный туристический сезон в направлении Лиепаи, – рассказал У.Хмиелевский, отметив, что между нашим городом и Белоруссией можно было бы развивать как регулярные пассажирские перевозки, так и туристические чартерные рейсы. – Правда, это не вопрос управления СЭЗ – здесь совместно должны работать самоуправление, аэропорт и представители отрасли туризма".

Согласно статистическим данным Лиепайского регионального бюро туристической информации о развитии туризма в городе и краях в 2016 году, Белоруссия находится в топе тех наиболее популярных стран, туристы из которых в прошлом году чаще всего посещали ЛРБТИ.

В Лиепае проживают 3,2 процента белорусов, и многие граждане Белоруссии в последние годы здесь приобрели собственность, – указывает управление СЭЗ.