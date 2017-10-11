Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Среда, 11. октября

+10°C
Ветер: DA 2.1 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Monta, Silva, Tince

Обсуждают возможности авиасообщения с Белоруссией

Ключевые слова Беларусия | сотрудничество

Улдис Хмиелевский

На прошлой неделе заместитель управляющего Лиепайской специальной экономической зоной Улдис Хмиелевский в составе делегации Министерства сообщения в Минске участвовал во втором совещании транспортной группы межправительственной комиссии Латвии – Белоруссии, на котором обсуждались вопросы транспорта и логистики, а также возможность организации авиасообщения между Белоруссией и Лиепаей.

Представители рабочей группы посетили Минский аэропорт, встретились с его руководством и ответственными за авиационную отрасль работниками Министерства сообщения Белоруссии. "Многие белорусы летом активно ездят отдыхать в Калининград. С представителями Белоруссии мы договорились, что вместе могли бы начать работу над тем, чтобы оценить возможность организации авиасообщения в активный туристический сезон в направлении Лиепаи, – рассказал У.Хмиелевский, отметив, что между нашим городом и Белоруссией можно было бы развивать как регулярные пассажирские перевозки, так и туристические чартерные рейсы. – Правда, это не вопрос управления СЭЗ – здесь совместно должны работать самоуправление, аэропорт и представители отрасли туризма".

Согласно статистическим данным Лиепайского регионального бюро туристической информации о развитии туризма в городе и краях в 2016 году, Белоруссия находится в топе тех наиболее популярных стран, туристы из которых в прошлом году чаще всего посещали ЛРБТИ.

В Лиепае проживают 3,2 процента белорусов, и многие граждане Белоруссии в последние годы здесь приобрели собственность, – указывает управление СЭЗ.

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Бизнес

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!