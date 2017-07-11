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Пассажиров становится все больше

Ключевые слова airbaltic | аэропорт

С 16 мая, когда начались регулярные пассажирские авиаперевозки в Лиепаю и из нее обратно в Ригу, до 3 июля включительно на этих рейсах "airBaltic" обслужено 1374 пассажира, – рассказал газете "Курземес вардс" член правления самоуправленческого ООО "Авиасабиедриба Лиепая" А.Спруде.

"Это довольно много, если учесть, что времени для "раскачки" полетов было довольно мало, – прокомментировал А.Спруде. – Но с каждым рейсом пассажиров становится все больше. Возможно, если бы лето было теплее, то было бы еще лучше". На позапрошлой неделе в одном из рейсов было 62 пассажира, а "меньше 20 фактически не бывало", – сказал А.Спруде, оценив, что в среднем примерно половина пассажирских мест в самолете занята. "Следует понимать, что это в основном транзитные пассажиры, которые очень активно пользуются такой возможностью. Их конечные цели очень разные. Самые популярные – Германия, Россия, Украина, Дания, а также Великобритания, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария", – пояснил он.

К тому же в новом сезоне, первом для Лиепайского аэропорта после его реконструкции и после нескольких лет перерыва, до сих пор обслужено также 20 других летательных аппаратов – как маленьких самолетов, прилетевших из Великобритании, Финляндии, Дании, Эстонии, Латвии, так и много чартерных рейсов. Например, латвийская компания "RAF-Avia" отсюда доставила лиепайских футболистов в Северную Ирландию. Предприятие "RAF-Avia" один день активно тренировалось в Лиепайском аэропорту – эта фирма много лет занималась грузоперевозками и только недавно сертифицирована для пассажирских перевозок. Из Великобритании прилетали "большие бизнес-джеты", то есть самолеты с реактивными двигателями "Gulfstream 500" и "Global 6000", эти летательные аппараты "больше ориентированы на комфорт пассажиров, меньше на количество сидячих мест в салоне и привозили таких людей, которые хотели посетить Лиепаю". Бывали также дни, когда в Лиепайском аэропорту были заняты все три коммерческие стоянки самолетов, и нужно было думать, как освободить место для других.

"Безусловно, Лиепайский аэропорт имеет огромные возможности для развития, – сказал А.Спруде, отметив, что полеты совершаются ради какой-то цели, а не просто в аэропорт. – Если что-то привлекает, то будут и полеты. В будущем особенно нужно работать над тем, чтобы о Лиепае слышали все больше за пределами Латвии – даже дальше Литвы. Мы должны уметь предлагать Лиепаю".

Сейчас "Авиасабиедриба Лиепая" готовится к дополнению сертификата, чтобы аэропорт мог работать и зимой. "Эксплуатация зимой обходится дороже, чем летом. Необходимо приобрести специальную технику для содержания в порядке взлетно-посадочной полосы, но региональные аэропорты не имеют такой большой эксплуатационной нагрузки. Вместе с этим не нужно покупать такую дорогую технику, как в больших аэропортах, которые работают очень интенсивно", – указал руководитель аэропорта.

Уже сообщалось, что 16 мая "airBaltic" начала пассажирские перевозки в Лиепаю из Риги и обратно. Рейсы осуществляются три раза в неделю.

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