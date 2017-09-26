Ключевые слова порт | грузы | лсэз

В октябре управление Лиепайской специальной экономической зоны планирует объявить общественное обсуждение плана развития Лиепайской СЭЗ на 2018 – 2035 годы и связанного с ним отчета о среде. Эти документы, так же, как пятилетнюю программу развития порта правление Лиепайской СЭЗ хочет утвердить до конца этого года.

В нынешней редакции плана развития СЭЗ так называемый реальный сценарий предусматривает, что после 2022 года Лиепайский порт должен достичь грузооборота в размере 10 миллионов тонн, а до тех пор необходимо обновить важнейшие гидросооружения и повысить мощность порта – углубить судоходный канал по обслуживанию судов типа "Panamax", проложить внутренние автодороги порта и железную дорогу в Вольной и зимней гаванях. Планируется также создание большего количества предприятий со статусом СЭЗ, необходимы более просторные подходящие для индустриальной предпринимательской деятельности территории, которые можно будет сдавать в аренду предприятиям и тем, кто развивает бизнес-парк; в Лиепае существенно должен увеличиться удельный вес предприятий обрабатывающей промышленности со средней и высокой технологической интенсивностью. Предусмотрено также, что в Лиепае необходим рынок нового жилья, что дает возможность выбора современного жилья для специалистов предприятий СЭЗ и их семей. В свою очередь, в Лиепайском аэропорту должны быть обеспечены международные маршруты как в Западную Европу, так и в Северную Европу, а также в СНГ.

Цель плана развития – выяснить ресурсы, согласовать экономические, общественные интересы, интересы охраны среды и другие, установить цели, приоритеты и разработать план действий и финансирования на ближайшие пять лет, а замыслы о финансировании этих намерений в основном связаны с Когезионным фондом Евросоюза.

Когда будет объявлено общественное обсуждение, обсуждаемые документы будут публично доступны в Интернете, – вчера на пресс-конференции рассказал управляющий СЭЗ Янис Лапиньш.