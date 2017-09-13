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Почему "Металлург" еще хотят купить?  (12)

Ключевые слова квв лиепаяс металургс | производство

Фото: Эгон Зивертс

Сентябрь для завода "Металлург" является значимым месяцем, и не только потому, что предприятие отмечает свой день рождения – в этом году уже 135-й. Три года назад в сентябре право заключить сделку о приобретении "Лиепаяс металургс" приобрело украинское предприятие "КВВ групп" и зародилось новое акционерное общество "КВВ Лиепаяс металургс", которое два года спустя в девятом месяце года было объявлено неплатежеспособным. И этой осенью это движение по кругу продолжается, поскольку в ближайшее время намечается выбрать нового покупателя производства.

Немного теперь тех, кто верит в то, что производство еще возможно оживить. Откуда возьмут специалистов, которые теперь разошлись по всему свету? Сырье будут покупать или производить сами? Если заготовки будут производиться здесь, то как будет обстоять дело с поставкой индустриального газа? – это лишь малая часть неясных вопросов, которые следует задать инвесторам. Потенциальных покупателей несколько, но то, что они предлагают, покрыто пеленой таинственности. Задействованные в сделке продажи не разглашают ни то, сколько конкретно этих инвесторов имеется, ни называют страны, которые они представляют (лишь известно, что они из так называемых третьих стран, – ранее поведал министр экономики Арвил Ашераденс – И.О.). Такова тактика продажи – чтобы потенциальные покупатели друг о друге ничего не знали. "Чтобы были независимые предложения", – подтвердил администратор неплатежеспособности "КВВ Лиепаяс металургс" Гунтис Корис.

Министр экономики неоднократно подчеркивал, что для правительства важно то, чтобы "Металлург" возобновил свою деятельность. В поисках нового инвестора для "Лиепаяс металургс", главное – возобновить производство, а полностью все государственные вложения от этого вернуть, вероятнее всего, будет невозможно, – в интервью передаче "Утренняя панорама" ЛТВ недавно признал премьер-министр Марис Кучинский.

Возобновление производства потенциальные инвесторы также обещают. Однако, если по какой-то причине покупатель выбран не будет, имущество завода как совокупность вещей нужно будет продать с аукциона, – пояснил администратор "КВВ Лиепаяс металургс". Правда, он возможность аукциона в настоящее время обсуждать избегает. "Мы очень близки к заключению сделки", – отметил Г.Корис, добавив, что готовятся договоры купли-продажи, в которых обязательно будет включено условие о продолжении деятельности предприятия.

Правда, следует отметить, что срок продажи заложенного имущества компании продлевался неоднократно, сейчас он установлен до 29 сентября.

Подробнее – в номере газеты "Курземес вардс" за 13 сентября.

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