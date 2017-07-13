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Покупатель гостиницы Фонтейна – Марис Морс  (1)

Ключевые слова гостиницы | фонтейн

Фото: fontaineroyal.lv

Гостиницу "Fontaine Royal Hotel" приобрел предприниматель, акционер холдинга "УПБ" Марис Морс вместе со своей супругой. Об этом в среду информировало агентство ЛЕТА.

Он, правда, указал, что сейчас еще его нельзя называть официальным владельцем здания гостиницы "Fontaine Royal Hotel", поскольку сделка до конца не завершена. Как сказал предприниматель, заключение сделки ожидается в августе. М.Морс также не раскрыл сумму сделки. В августе можно будет также получить детальную информацию о будущем гостиницы.

Газета "Курземес вардс" еще в мае писала, что созданная датским предпринимателем и музыкантом Стином Лоренцом, или Луи Фонтейном и его женой Ивонной Калитой гостиница "Fontaine Royal Hotel" продана. Но покупатель тогда назван не был, лишь было известно, что это семья лиепайских предпринимателей. О том, что гостиница продается, Фонтейн поведал еще год назад, тогда он также сказал, что даже в случае смены владельца название будет сохранено.

Принадлежащее И.Калите предприятие "Fontaine Ent." здание гостиницы ранее намеревалось продать за два миллиона евро. Общая площадь здания примерно пять тысяч квадратных метров, в нем размещены СПА центр, ресторан, бар, спортзал и 52 номера разного класса. 

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