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Покупатель задействует электропечь

Ключевые слова квв лиепаяс металургс | производство

Фото: Эгон Зивертс

Потенциальный покупатель АО "КВВ Лиепаяс металургс" выразил желание провести проверку электросталеплавильной печи предприятия до конца года, – корреспонденту "Курземес вардс" рассказал представитель администратора неплатежеспособного "КВВ Лиепаяс металургс" Гунтара Кориса – Дзинтар Хмиелевский.

Заключенной с инвестором договоренностью предусмотрено, что связанные с упомянутой проверкой расходы покроет потенциальный покупатель. Неофициально корреспонденту "Курземес вардс" стало также известно, что потенциальный инвестор в настоящее время обязался покрыть также связанные с содержанием завода расходы. Официально сделку продажи имущества "Металлурга" запланировано завершить лишь после того, как закончится проверка электросталеплавильной печи. Это означает, что администратору снова придется продлить срок продажи заложенного имущества компании.

Мы уже писали, что потенциальным покупателем завода, вероятнее всего, является Игорь Шамис, который в 2014 году был вторым претендентом на приобретение металлургического завода.

В конце сентября в Латвии было зарегистрировано новое акционерное общество "K-1 Liepaja Metallurgical Plant", членом правления которого является И.Шамис.

На прошлой неделе основной капитал этого предприятия увеличен с 35 000 до 7,53 миллиона евро, – свидетельствует информация в базе данных "Лурсофт". 

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