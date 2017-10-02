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На прошлой неделе в Латвии было зарегистрировано предприятие АО "K-1 Liepaja Metallurgical Plant" с основным капиталом в размере 35 тыс. евро, свидетельствует информация "Firmas.lv".

По имеющейся в распоряжении агентства ЛЕТА неофициальной информации, АО "K-1 Liepaja Metallurgical Plant" - юридическое лицо, учрежденное для перенятия имущества неплатежеспособного АО "KVV Liepаjas metalurgs".

Так как "K-1 Liepaja Metallurgical Plant" является акционерным обществом, оно не обязано предоставлять Регистру предприятий сведения о владельцах. По информации агентства ЛЕТА, единственный член правления "K-1 Liepaja Metallurgical Plant" - гражданин Израиля Игорь Шамис, покупатель производства "KVV Liepаjas metalurgs".

Председатель совета предприятия - гражданин России Илья Трифонов, его заместитель - гражданин России Дмитрий Баранов, члены совета - гражданин Швейцарии Джанфранко Лауро Карло Императо и гражданки Латвии Ивета Тиле и Гунта Зиверте.

Как сообщалось, сделку по продаже неплатежеспособного "KVV Liepаjas metalurgs" планируется закончить до 16 октября.

Суд признал "KVV Liepаjas metalurgs" неплатежеспособным 15 сентября 2016 года. Убытки предприятия в 2016 году составили 26,145 млн евро, оборот - 14,163 млн евро, свидетельствуют данные "Firmas.lv".