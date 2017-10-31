Предприятия должны подать заявки

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Новые предприятия Курземского региона и авторы бизнес-идей могут подать заявки на осеннюю сессию инвестиций, чтобы претендовать на инвестицию частного финансирования для разработки и коммерческого распространения продуктов, – рассказала представительница Курземского бизнес-инкубатора Лига Фрейберга.

Инвестицию можно привлечь к разработанному или еще находящемуся в стадии разработки продукту или услуге. Отобранные комиссией по оценке кандидаты получат необходимую поддержку для разработки прототипа продукта, необходимой инфраструктуры, разработки и усовершенствования модели консультативного бизнеса и совершенствования, направления продукции на рынок, а также другую поддержку по обоюдному соглашению. Также авторам идей отрасли новейших технологий обеспечат возможность вместе с командой КБИ и новыми предприятиями отправиться в декабре на проходящий в Тарту фестиваль "sTARTUp Day 2017".

Оценка представленных идей будет проводиться в двух турах. Предпочтение будет отдано экспортоспособным продуктам. Интересующиеся должны заполнить бланк, который находится на домашней странице КБИ и до 17 ноября отправить его по э-почте: liga.freiberga@kbi.lv.