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Продажа завода близится к завершению

Ключевые слова квв лиепаяс металургс | производство

Завершение сделки по продаже имущества неплатежеспособного акционерного общества "КВВ Лиепаяс металургс" планируется в октябре, в свою очередь, чтобы это сделать, сегодня еще на несколько недель будет продлен срок продажи имущества предприятия, так как установленный прежде срок истекает сегодня.

Сейчас администратор предприятия Гунтар Корис согласовывает документы сделки с потенциальным покупателем. Это согласование запланировано завершить в двухнедельный срок – до 16 октября. Потом документы о сделке предстоит согласовать с обеспеченными кредиторами, из которых главным и крупнейшим кредитором является Латвийское государство, которое представляет дочернее предприятие приватизационного агентства "FELM". На согласование с кредиторами может потребоваться неделя или две, и если кредиторы согласятся, то имущество "КВВ Лиепаяс металургс" будет продано. Уже виден свет в конце туннеля. И этот туннель даже не длинный", – газете "Курземес вардс" сказал пресс-представитель администратора Дзинтар Хмиелевский.

Из неофициальных источников известно, что инвестор намерен возобновить производство. Из ранее доступной публично прозвучавшей информации следует, что оборудование "Металлурга" содержится в рабочем состоянии и в двух-, трехмесячный срок можно возобновить производственный процесс. 

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