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"На пляже работаем уже восьмой год и наконец-то осуществили свою мечту о кафе на берегу моря, которое будет работать круглогодично, а не только летом", – рассказал руководитель кафе "Red Sun Buffet" Марек Албертс.

Помещения нового места "Red Sun Buffet Beach Bar" созданы из контейнеров морских перевозок. Первый эскиз возможного круглогодичного пляжного кафе модульного типа появился уже четыре года назад. Помещения утеплены и зимой будут отапливаться. Мебель была специально подобрана – стулья из Англии, столы и диваны изготовлены лиепайскими столярами. Яркий и оригинальный акцент – это пол из специальной фанеры, которая покрашена в черно-белый цвет и имитирует плиточный узор. Обустроен детский уголок для игр, есть детский стульчик. Заходить сюда разрешается хозяевам собак вместе со своими любимцами. Следующим летом с началом пляжного сезона кафе будет дополнено террасой на крыше, и рядом будет находиться летняя палатка "Red Sun Buffet".