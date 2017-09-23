Некоторые из обещанных производств находятся в стадии создания – в Лиепайском бизнес-центре подготовлена стройплощадка там, где в течение неполного года будет построено здание для нужд предприятия "Trelleborg Wheels Systems".

Ключевые слова сэз

В первой половине года предприятия одно за другим сообщали о своих намерениях расширения уже имеющихся в Лиепае или создании новых производств. В апреле самоуправление сообщало, что в течение двух лет на территории специальной экономической зоны будет создано девять производств, а в мае управление СЭЗ говорило уже о более чем десяти новых индустриальных объектах. Один из них – запланированное ООО "Импробус" производство по переработке миноги в июле "капитулировало", объясняя это тем, что не станут осуществлять проект из-за ранее непредвиденных высоких затрат. Как обстоят дела с другими замыслами?

Учитывая то, что положительное известие о новых производствах лиепайчанам сообщили в предвыборную пору, многие на эти обещания смотрели с определенным скепсисом, ведь увеличение количества рабочих мест является одним из самых эффективных обещаний для привлечения избирательских голосов. К тому же в Лиепае этот вопрос особенно чувствительный – в недавно проведенном Центральным статистическим управлением опросе главной проблемой в городе почти 80 процентов опрошенных лиепайчан назвали безработицу. Однако заместитель управляющего Лиепайской СЭЗ Улдис Хмиелевский говорит, что это было не предвыборным популизмом, а реальными проектами на основе уже заключенных договоров.

"Сейчас два предприятия уже приступили к строительным работам в Лиепайском бизнес-центре, на ул.Капеседес, где ведутся строительство новых производственных помещений для нужд предприятия "Trelleborg Wheels Systems", в свою очередь, на ул.Сатиксмес начались земляные работы, и еще в этом году запланировано бетонирование фундамента под центр логистики работающего в сфере информационных технологий предприятия "Euro DK", – рассказал У.Хмиелевский.

Фирме "Trelleborg" новые производственные помещения необходимы потому, что компания решила перевести из шведского города Севше в Лиепаю свое производство дисков для колес. Строящийся на территории площадью приблизительно 6000 квадратных метров объект в эксплуатацию должен быть сдан примерно в июле следующего года, – подтверждает представитель владельца "Лиепаяс бизнеса центрс" и эксплуатационника недвижимой собственности – предприятия "Pumac Liepaja" Ливар Ванговский. Строительные работы в этом году, возможно, начнет также общество капитала "Buckwheat Baltic", которое на территории индустриального парка на улицах Дуню/Мелдру обязалось построить производство по переработке гречихи и складской комплекс. Согласно планам предприятия, там в течение пару лет будет обеспечено 27 новых рабочих мест.

"Стройуправа сейчас рассматривает проект "JM Properties". Вместе с предприятием мы активно работаем над тем, чтобы управление СЭЗ могло бы вскоре заключить с "JM Properties" договор о долгосрочной аренде территории", – продолжил заместитель управляющего СЭЗ. "JM Properties" принадлежит датскому акционерному обществу "J.J. Stal Holding", дочернее предприятие которого уже много лет работает в арендуемых помещениях на территории Лиепайского бизнес-центра на ул.Капседес. С развитием предприятия решено в Лиепае построить самим свое производство в Военном городке на земельном участке между улицами Лазаретес и Вирссардзес.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 21 сентября.