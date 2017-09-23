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"Работать и зарабатывать – это нормально!"  (2)

Ключевые слова бизнес-инкубатор | бизнес

"Лучшего периода для развития предпринимательской деятельности этого рода в Латвии не будет", – утверждает руководитель Латвийской ассоциации социальной предпринимательской деятельности Мадара Уланде. Этот год очень хороший для претворения идеи в жизнь.

На прошлой неделе в Лиепайском бизнес-инкубаторе состоялось мероприятие "Лиепая на пути к социальной предпринимательской деятельности", его цель – информировать общество об этом виде предпринимательской деятельности, говорить о ее возможностях развития здесь. Примерно у половины из сидящих в почти заполненном зале инкубатора уже есть свой, близкий к социальной предпринимательской деятельности бизнес или определенная идея о нем – в экспресс-опросе выяснила М.Уланде.

Руководитель ассоциации социальной предпринимательской деятельности сказала, что в Латвии в настоящее время действуют от 100 до 150 предприятий, обществ, формирований, "которые примерно работают по принципам социальной предпринимательской деятельности". Единого определения о том, что это такое, в Латвии пока нет. Но один из критериев совершенно ясный – это предпринимательская деятельность с социальной целью. В настоящее время готовится закон о социальной предпринимательской деятельности, который определит ее и установит в рамки закона, осуществляется особая программа поддержки. Поэтому это подходящий период для тех, у которых есть идеи и которые могут получить поддержку для их осуществления.

Программа поддержки уже началась, интересующиеся уже могут начать готовить документы и подавать заявки. Определенного срока принятия заявок нет, – говорит М.Уланде.

Программу финансирует Европейский социальный фонд, администрирует Министерство благосостояния вместе с финансовой инстанцией "Алтум". Она дает возможность получить от 5 до 200 тысяч евро именно для начала или развития социальной предпринимательской деятельности. "Очень, очень хорошая возможность, – комментирует М.Уланде. – И самое лучшее известие то, что это гранты". А значит, это неоплачиваемый кредит, как обычно бывает, говоря о предпринимательской деятельности. Такой вид поддержки выбран потому, что в Латвии это новый, неразвитый вид предпринимательской деятельности, а цель социальная.

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