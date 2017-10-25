Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Среда, 25. октября

+6°C
Ветер: DA 12.8 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Beatrise, Beāte

Ряды работников "Металлурга" редеют  (2)

Ключевые слова квв лиепаяс металургс | производство | работники

Фото: Эгон Зивертс

"АО "КВВ Лиепаяс металургс" увольняет работников или снижает им зарплату", – такую информацию на этой неделе "Курземес вардс" получила от работающих на заводе. Администратор неплатежеспособности предприятия Гунтар Корис это подтвердил.

"Кому-то зарплату снизили, но они продолжают работу, есть такие, кого уволили", – сказал администратор, заметив, что работающие должны были считаться с тем, что "КВВ Лиепаяс металургс", как неплатежеспособное предприятие, будет ликвидировано.

В настоящее время уволено 20 работников предприятия, а оставшимся зарплата будет снижена. На вопрос, существенно ли, Г.Корис ответил отрицательно: "У нас ограничены финансовые возможности. Неплатежеспособное предприятие не может годами платить зарплату работникам. Люди должны сознавать, что это вопрос времени".

До сих пор на предприятии было занято около 140 человек. Зарплату им платят из средств, выделенных обеспеченными кредиторами. На вопрос, сколько человек еще лишится работы, администратор сказать не смог: "Все зависит от финансирования". 

  • Комментарии (2)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Бизнес

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!