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"АО "КВВ Лиепаяс металургс" увольняет работников или снижает им зарплату", – такую информацию на этой неделе "Курземес вардс" получила от работающих на заводе. Администратор неплатежеспособности предприятия Гунтар Корис это подтвердил.

"Кому-то зарплату снизили, но они продолжают работу, есть такие, кого уволили", – сказал администратор, заметив, что работающие должны были считаться с тем, что "КВВ Лиепаяс металургс", как неплатежеспособное предприятие, будет ликвидировано.

В настоящее время уволено 20 работников предприятия, а оставшимся зарплата будет снижена. На вопрос, существенно ли, Г.Корис ответил отрицательно: "У нас ограничены финансовые возможности. Неплатежеспособное предприятие не может годами платить зарплату работникам. Люди должны сознавать, что это вопрос времени".

До сих пор на предприятии было занято около 140 человек. Зарплату им платят из средств, выделенных обеспеченными кредиторами. На вопрос, сколько человек еще лишится работы, администратор сказать не смог: "Все зависит от финансирования".