Ключевые слова бизнес

"Мы не сестры, но наши мужья – братья", – избегая лишних вопросов, при знакомстве поясняют владелицы предприятия "Мазлиет элеганцес" ("Немного элегантности") Карина Гутмане и Агате Гутмане. Купив фирму, которая никогда не была задействована, они стали изготавливать утонченные лакомства – зефир, макаруны и пирожные. Уже вскоре бизнес наберет большие обороты.

Рассказ Агате и Карины об открытии своего предприятия существенно не отличается от опыта многих других молодых мам. Дома, проводя время с детьми, появилась мысль предпринять нечто свое. "Так это бывает, когда женщина уходит в декрет, – маленькие дети, делать нечего, – с иронией говорит мама четырех детей Карина, – тогда и появляются разные сумасбродные идеи". Она после трехлетнего перерыва недавно начала работать социальным педагогом в Лажской специальной основной школе-интернате. Агате ранее работала в Айзпуте помощником бухгалтера, а теперь воспитывает сыночка и ждет появления на свет второго малыша.

Побуждение начать свой бизнес им обеим дали также мужья, у которых уже есть совместное предприятие. Их опыт был как бы доказательством тому, что денежные дела не могут испортить отношения.

И хотя производство кондитерских изделий является весьма плотной нишей, в ней свое место решили найти также обе айзпутчанки. Фирма "Мазлиет элеганцес" готовит лакомства, которые требуют кропотливого труда, многие их дома готовить не осмеливаются. Чтобы научиться готовить макаруны, потребовались 2-3 месяца. Подходящий для себя торт можно заказать также людям с проблемами здоровья – больным сахарным диабетом и целиакией. "Мы намереваемся быть гибкими, следить за тенденциями моды в мире и Латвии, – обещает Карина. – В Риге ты можешь получить все в любое время. Но зачем лиепайчанам ездить в Ригу? Можно приехать в Айзпуте. Или еще лучше – мы можем доставить в Лиепаю".

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 12 сентября.