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13 сентября этого года в Лиепайском бизнес-инкубаторе Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) состоится информационно-просветительский семинар «Лиепая на пути к социальному предпринимательству». Цель семинара – ознакомление широкой публики с концепцией социального предпринимательства и проведение совместных дискуссий о возможностях развития социального предпринимательства в Лиепайском регионе, проинформировал Лиепайский бизнес-инкубатор LIAA.

На семинаре глава Латвийской ассоциации социального предпринимательства Мадара Уланде расскажет о социальном предпринимательстве и возможностях его поддержки. Своим практическим опытом поделятся также и социальные предприниматели – Мадара Макаре от предприятия “Hopp” (Рига), производящего трехколесные велосипеды для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата и сеньоров, и Илзе Дурнева от общества “Dižvanagi” (Лиепая), оказывающего услуги поддержки и реабилитации для детей с особыми потребностями и их семей. По окончании мероприятия состоится панельная дискуссия о будущих перспективах и возможностях развития социального предпринимательства в Лиепайском регионе.

На семинар приглашаются все лица, желающие узнать о последних тенденциях в социальной экономике, разработавшие свой социальный проект или же планирующие заняться социальным предпринимательством. Особое приглашение адресуется представителям обществ и образований, планирующих подать заявку на участие в программе Министерства благосостояния и ALTUM «Поддержка социальному предпринимательству».

Семинар состоится 13 сентября этого года в 15.00 в Лиепайском бизнес-инкубаторе LIAA по адресу ул. Дарза, д. 4/8, Лиепая. Просьба подать заявку на домашней странице LIAA www.liaa.gov.lv.

Организатор семинара – Лиепайский бизнес-инкубатор LIAA в сотрудничестве с Латвийской ассоциацией социального предпринимательства и Британским советом в Латвии. Семинар был разработан в рамках инициативы сети амбассадоров социального предпринимательства, участником которой является и Лиепайский бизнес-инкубатор LIAA.