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Уровень зарегистрированной безработицы в Лиепае в июне составил 9,3%

Ключевые слова безработица | агенство занятости

Фото: Egons Zīverts

В июне уровень зарегистрированной безработицы в Латвии снизился на 0,2 процентного пункта - до 7,2%, свидетельствует информация Государственного агентства занятости (ГАЗ).

В начале июня на учете в ГАЗ состояло 68,439 тыс. безработных, в конце июня - 66,708 тыс., то есть число безработных за месяц сократилось на 1731.

Самая низкая безработица в июне 2017 года была зарегистрирована в Рижском регионе - 4,6%, самая высокая в Латгальском регионе - 16,6%. В Курземском регионе безработица составила 8%, в Видземском - 7,8%, в Земгальском - 6,7%.

В Риге уровень зарегистрированной безработицы в июне составил 4,4%, в Валмиере - 4,2%, в Елгаве - 4,9%, в Вентспилсе - 5,6%, в Юрмале - 5,9%, в Екабпилсе - 8,9%, в Лиепае - 9,3%, в Даугавпилсе - 10,3%, в Резекне - 13,5%.

В конце июня 2016 года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 8,3%.

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