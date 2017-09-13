В будущем году в наш порт зайдет круизное судно, порталу рассказала специалист по общественным отношениям Лиепайскойспециальной экономической зоны Лига Ратниеце-Кадеге.
Планируется, что в Лиепайский порт 200-метровое судно “Saga Saphire” зайдет 17 августа 2018 года, привезя в Лиепаю около 600 путешественников.
Лиепая является одним из шести портов, в которых планируется пристать во время круиза "Балтийское приключение" в августе 2018 года.
Судно имеет длину 200 метров, ширину 29 метров, и способно принимать до 700 гостей.
Планируется, что судно пристанет на причале "Terrabalt".
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