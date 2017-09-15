Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Пятница, 15. сентября

+14°C
Ветер: R 8.8 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Gunvaldis, Gunvaris, Sandra, Sondra

В поисках инвестора участвовала также Еврокомиссия  (3)

Ключевые слова квв лиепаяс металургс | производство | инвестор

Фото: liepajniekiem.lv

На следующей неделе планируется оценить заявки потенциальных инвесторов KVV Liepаjas metalurgs с реальными финансовыми гарантиями, сказал министр экономики Арвилс Ашераденс в пятницу в интервью передаче "Утренняя панорама" Латвийского телевидения. Переговоры о привлечении инвестора KVV Liepаjas metalurgs близятся к завершению, сообщил он.

"Если все получится, сегодня должны быть подписанные заявки с реальными финансовыми гарантиями. Ранее переговоры были из разряда, как бы было, если б было, но теперь надо подавать документы с реальными банковскими или финансовыми гарантиями. На следующей неделе мы оценим весь этот материал", - сказал министр.

Ашераденс добавил, что на ранней стадии процесса привлечения инвестора была задействована и Еврокомиссия. "Выбор будет основан на общих рекомендациях Европы", - сказал он.

По прогнозам министра, правительство, как один из кредиторов KVV Liepаjas metalurgs, примерно в течение двух недель планирует сделать выбор, а потом решение о привлечении инвестора примут остальные кредиторы компании.

В мае 2017 года Ашераденс сообщил, что шесть потенциальных инвесторов подали ни к чему не обязывающие заявки на приобретение KVV Liepаjas metalurgs и правительство дало зеленый свет на дальнейшие переговоры. Также сообщалось, что потенциальные инвесторы KVV Liepаjas metalurgs – из третьих стран.

  • Комментарии (3)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Бизнес

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!