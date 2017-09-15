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На следующей неделе планируется оценить заявки потенциальных инвесторов KVV Liepаjas metalurgs с реальными финансовыми гарантиями, сказал министр экономики Арвилс Ашераденс в пятницу в интервью передаче "Утренняя панорама" Латвийского телевидения. Переговоры о привлечении инвестора KVV Liepаjas metalurgs близятся к завершению, сообщил он.

"Если все получится, сегодня должны быть подписанные заявки с реальными финансовыми гарантиями. Ранее переговоры были из разряда, как бы было, если б было, но теперь надо подавать документы с реальными банковскими или финансовыми гарантиями. На следующей неделе мы оценим весь этот материал", - сказал министр.

Ашераденс добавил, что на ранней стадии процесса привлечения инвестора была задействована и Еврокомиссия. "Выбор будет основан на общих рекомендациях Европы", - сказал он.

По прогнозам министра, правительство, как один из кредиторов KVV Liepаjas metalurgs, примерно в течение двух недель планирует сделать выбор, а потом решение о привлечении инвестора примут остальные кредиторы компании.

В мае 2017 года Ашераденс сообщил, что шесть потенциальных инвесторов подали ни к чему не обязывающие заявки на приобретение KVV Liepаjas metalurgs и правительство дало зеленый свет на дальнейшие переговоры. Также сообщалось, что потенциальные инвесторы KVV Liepаjas metalurgs – из третьих стран.