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Времена землемеров в Гринвалти

Ключевые слова тонус эласт | производство

В ООО "Тонус эласт" работает около 200 человек. Руководство предприятия взволновано возможным простоем, пока будет длиться перерегистрация всех товарных знаков и нельзя будет продавать изделия. Чтобы не пришлось менять адрес, Ницкое краевое самоуправление хочет оказать поддержку предприятию, исключив собственность из поселка Гринвалти.
Фото: Эгон Зивертс

Границы поселка Гринвалти пока еще все-таки не будут изменены. Депутаты Ницкой краевой думы на сентябрьском заседании отменили ранее принятые решения об утверждении рабочего задания по изменению локальной планировки собственности "Пилскални". Изменения позволили бы ООО "Тонус эласт" отделиться от поселка и не нести финансовые убытки из-за изменения адреса. Теперь предприятие само должно подготовить и представить в думу предложение о локальной планировке с вариантами, какие территории будут исключены из поселка. Запланировано не менее двух общественных обсуждений.

Адрес производителя медицинских изделий "Тонус эласт" согласно новой территориальной планировки – Ницкий край, Ницкая волость, Гринвалти, "Пилскални". 11 сентября председатель правления предприятия Даце Михненок пояснила, что только в начале этого года они заметили в банке данных "Лурсофт", что в адрес включен поселок Гринвалти. Все регистрации товарных знаков выданы с адресом предприятия до вступления в силу территориальной планировки.

"Раньше документы по регистрации изделий нужно было обновлять один раз в пять лет, сейчас нам их выдали бессрочными. Мы пытались убедить, что это то же самое место, изменилась только территориальная планировка. Но регистрационные структуры, к сожалению, считают, что это совершенно новый юридический адрес. Это значит, что во всех странах нам придется проводить новую регистрацию. Затраты на одну только регистрацию составляют 300 000 евро, к тому же замена всей имеющейся упаковки стоит около 200 000 евро, – рассказала руководитель предприятия. В Казахстане часть регистраторов считают, что предприятие еще некоторое время сможет продавать свои изделия, в свою очередь, в России сообщили, что не разрешат продавать их 3–6 месяцев в зависимости от того, как быстро пройдет процесс регистрации. "Это значит, что у нас будут простои. У меня на предприятии работает 200 человек. Это включает и неподсчитанные убытки", – просьбу  самоуправлению обосновала Д.Михненок. 

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 3 октября

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