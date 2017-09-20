За восемь месяцев – 4,1 миллиона тонн

За восемь месяцев этого года в Лиепайском порту обработано 4,1 миллиона тонн грузов – на 24,4 процента больше, чем в соответствующем периоде 2016 года.
Особенно активным был прошедший месяц, когда стивидорные компании порта в целом обработали 495,5 тысячи тонн грузов – на 50,6 процента больше, чем в августе прошлого года, – поведала представительница Лиепайской СЭЗ Лига Ратниеце-Кадеге. Она пояснила, что это связано и с началом сезона зерновых, а также с большей активностью в обработке грузов других сегментов. Рост грузооборота был также в группах лесоматериалов, строительных материалов, грузов ро ро, однако в порту больше всего обрабатывают сельскохозяйственные грузы.
В прошлом месяце насыпные грузы составляли 69,5 процента всех грузов (обработано 344,5 тысячи тонн), генеральные грузы – 22,2 процента (110,1 тысячи тонн), а наливные грузы – 8,3 процента (40,9 тысячи тонн).
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