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Задумка гостиницы-курорта урезана наполовину  (7)

Ключевые слова гостиницы | гостиница | курорт | строительство

Меньшая территория, вдвое меньше гостевых номеров и изрядно урезанная зона СПА – так преобразовалась задумка акционерного общества "AmberStone Group" о строительстве так называемой гостиницы-курорта в Лиепае на аллее Звейниеку, 11, вблизи моря.

Лиепайская дума собирается обновить договор об аренде земли для строительства гостиницы-курорта, решение об этом на прошлой неделе приняли депутаты в комитете городского развития и финансовом комитете. По просьбе предприятия, договор будет переписан на имя дочернего предприятия АО "AmberStone Group" – ООО "AmberStone Hotel". До сих пор строителю гостиницы-курорта были сданы в аренду 4,3 гектара в северной части Приморского парка, а теперь предприятие хочет арендовать лишь 2,75 гектара. Год назад предприниматели представили депутатам задумку построить в течение трех очередей гостиницу с 202 гостиничными номерами, парком водных аттракционов площадью в 1600 квадратных метров, а 1500 квадратных метров намечалось выделить для СПА, фитнеса и разных процедурных помещений. Но теперь эти планы урезаны примерно наполовину – зона СПА площадью всего лишь 1000 квадратных метров, также 4-звездочная гостиница лишь на 100 гостевых номеров. Для сравнения – в самой большой лиепайской гостинице "Лива" – 115 гостевых номеров (согласно информации на домашней странице гостиницы), а зона СПА Лиепайского олимпийского центра (без большого и малого бассейнов) занимает почти 1000 квадратных метров, – корреспондент "Курземес вардс" узнал в Олимпийском центре.

В комитете городского развития никаких разногласий или сомнений по поводу этого проекта не было высказано. Как сказал начальник управления недвижимости Марис Эгманис думцам, предприятию предоставлена возможность до 30 апреля будущего года представить планы визуализации в комитет городского развития. Договор об аренде земли в силе до 27 сентября 2045 года, и его самоуправление с предприятием заключило два года назад – в сентябре 2015 года.

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