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Заключат долгосрочные договоры

Ключевые слова лсэз | недвижимость

Фото: Публичное

Правление Лиепайской специальной экономической зоны на прошлой неделе одобрило заключение договора о долгосрочной аренде с тремя предприятиями, которые в течение ближайших лет планируют построить свои производства, – сообщила представительница Лиепайской СЭЗ Лига Ратниеце-Кадеге

Договор о долгосрочной аренде земли на ул.Вирссардзес, 11 (площадь 59 215 кв.м) и соглашение о предоставлении права на застройку на 45 лет правление СЭЗ заключит с ООО "JM Properties", которое в Военном городке берется построить здание по производству металлических изделий. Планируются инвестиции в размере 6,1 миллиона евро. "JM Properties" основано в начале мая нынешнего года с целью строительства и охозяйствования производственного здания площадью 11 100 кв.м для производственных нужд предприятия "Йенсен метал". Правление решило присвоить "JM Properties" статус общества капитала СЭЗ.

На 30-летний срок аренды земельного участка площадью 15 212  кв.м решено заключить договор с ООО "Finestra Solution", которое на ул.Дуню, 3 построит производство конструкций из алюминия и стекла. В свою очередь, с обществом "Курземес звейниеку ассоциация" такой договор будет заключен на аренду недвижимой собственности на ул.Эзермалас, 7А (площадь 5282 кв.м). Там общество задумало построить рыбоперерабатывающее производство.

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