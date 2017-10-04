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Работая в оппозиции в Лиепайской думе, партия "Согласие" за первые 100 дней подготовила восемь проектов решений - больше, чем прежняя оппозиция за все четыре года предыдущего созыва. Об этом агентству ЛЕТА сообщил оппозиционный депутат Лиепайской думы Валерий Агешин ("Согласие").

Во вторник партия "Согласие" провела в Лиепайской думе пресс-конференцию, на которой отчиталась о проделанной за первые 100 дней работе.

Часть поданных "Согласием" проектов была поддержана, часть - отклонена.

"Следующий год будет очень интересным в контексте и бюджета, и выборов Сейма, и отложенных выборов мэра Лиепаи", - считает Агешин.

Как сообщалось, Латвийское объединение регионов (ЛОР) договорилось с Лиепайской партией о формировании коалиции в Лиепайской думе. ЛОР поддержало избрание мэром Лиепаи Улдиса Сескса при условии, что осенью следующего года состоится новое голосование, и мэром будет избран представитель ЛОР.

В июне на муниципальных выборах в Лиепае Лиепайская партия получила в гордуме шесть мандатов, ЛОР - пять, "Согласие" - четыре. Остальные партии в думу не прошли.