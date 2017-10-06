Агрессивный мужчина напал на мальчика

Ключевые слова хулиган

В понедельник вечером в самом центре Лиепаи на 15-летнего подростка на виду у его 5-летнего братишки напал и по лицу ударил некий агрессивный пассажир такси, который счел, что парень с нарушениями движений и его маленький братик слишком медленно пересекали улицу по пешеходному переходу и задержали нетерпеливого мужчину.

Как и каждый вечер, Даниель отправился в детский сад за маленьким братиком. Так как парень страдает нарушениями движений – у него не совсем слушаются ноги, ему легче ездить на велосипеде. У младшего братика тоже двухколесный велосипед. Они оба вышли из детского сада на углу улиц Кунгу и Бариню и стали пересекать улицу по пешеходному переходу.

"Сначала мы, как полагается, подождали у перехода и только когда машины остановились, чтобы нас пропустить, мы пошли через улицу – сначала маленький братишка, а за ним шел я с велосипедом. Вдруг я увидел, что подъехало такси, через опущенное стекло машины некий мужчина стал кричать на нас", – о произошедшем в понедельник вечером рассказал Даниель. Братья поняли лишь то, что он велел им шевелиться быстрее. К сожалению, парень с нарушениями движений просто не в состоянии ходить быстрее.

Вместе с сыном при осмотре места происшествия на следующий день они заметили, что ближайшая видеокамера, которая могла бы зафиксировать произошедшее, находится возле здания Центральной научной библиотеки. Глядя в противоположную сторону, камеры находится и возле магазина "Супернетто". "Надеюсь и верю, что полиция все выяснит. Ведь видеокамеры есть не только на улицах, но и в каждом такси работает видеорегистратор. Виновные должны получить наказание!" – сказал отец мальчиков.

"Подтверждаем, что государственная полиция получила заявление, в котором говорится, что 2 октября около 18 часов в Лиепае на ул.Кунгу некий пассажир такси вышел из автомашины, подбежал к юноше, 2001 г.рожд., и ударил рукой в область головы. Как утверждает сам юноша, основанием для такого поступка послужило то, что мальчик слишком медленно пересекал улицу по пешеходному переходу.

Реагируя на заявление, можем утверждать, что по данному случаю будет начато административное делопроизводство, в рамках которого будут затребованы и просмотрены видеозаписи, в которых видна упомянутая автомашина, и, возможно, происходившее", – газету проинформировала старший специалист по вопросам общественных отношений и сотрудничества Курземского регионального управления государственной полиции Мадара Шершнева.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 6 октября