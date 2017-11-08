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"airBaltic" планирует обучать пилотов в Лиепайском аэропорту

Ключевые слова airbaltic | аэропорт

Фото: Публичное

Латвийская национальная авиакомпания "airBaltic" вложит более 5 млн евро в создание академии пилотов, учащиеся которой без предварительных знаний в соответствующей сфере смогут получить необходимые сертификаты для работы пилотами в коммерческой авиации. Об этом рассказал агентству ЛЕТА вице-президент "airBaltic" по управлению полетами Паулс Цалитис.

Идею о такой академии авиакомпания вынашивает уже несколько лет. По словам Цалитиса, это будет профессиональная школа пилотов, которые в дальнейшем смогут работать в "airBaltic". "Мы не будем учить лишь любителей, которые делают это ради удовольствия, а именно коммерческих пилотов непосредственно для нужд авиакомпании с тем, чтобы после завершения обучения они были готовы работать у нас, в "airBaltic"", - сказал вице-президент, добавив, что в настоящее время компании не хватает местных пилотов.

Академия будет создана на основе уже существующей учебной базы "airBaltic" - предприятия "airBaltic Training", которое было учреждено в 2010 году и занимается обучением специалистов, уже имеющих опыт работы в авиации, и уже работающих пилотов.

"Теперь мы расширим сферу учебной деятельности. Мы будем брать неподготовленных кандидатов и с нуля обучать их на таком уровне, чтобы по окончании школы они могли работать в авиакомпании", - рассказал Цалитис.

До конца этого года "airBaltic" планирует заключить договор о приобретении для академии четырех маленьких самолетов для обучения пилотов, а в течение трех-четырех лет количество самолетов увеличится до 15.

Учебные полеты планируется проводить в Лиепайском аэропорту.

До конца этого года "airBaltic" уже намерена объявить первый набор кандидатов в академию. Хотя конкретные критерии отбора пока не разработаны, предполагаются некоторые ограничения, например, по возрасту.

Одновременно компания продолжает переговоры с банками об условиях кредитования учащихся, потому что стоимость обучения будет немаленькой - не менее 60 000 евро. Вначале "airBaltic" планирует обучать около 20 пилотов каждый год, а затем увеличить их число до 100.

Первый курс пилотов планируется набрать уже в первом полугодии 2018 года.

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