В связи с началом ремонтных работ по реконструкции Трамвайного моста с 14 октября в нашем городе введены изменения в организации движения.
С субботы для движения через Трамвайный мост открыта только одна полоса по направлению в центр города.
Уже с субботы в обеих направлениях у Нового моста образовались пробки. Но, как заметил портал, уже утром 16 октбря пробки были не столь большими, поскольку водители уже начали приспосабливаться к изменениям в движении.
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