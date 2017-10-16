Ключевые слова движение | трамвайный мост | реконструкция

В связи с началом ремонтных работ по реконструкции Трамвайного моста с 14 октября в нашем городе введены изменения в организации движения.

С субботы для движения через Трамвайный мост открыта только одна полоса по направлению в центр города.

Уже с субботы в обеих направлениях у Нового моста образовались пробки. Но, как заметил портал, уже утром 16 октбря пробки были не столь большими, поскольку водители уже начали приспосабливаться к изменениям в движении.