Бесплатный автосервис

Ключевые слова дбдд | транспорт

Традиционные бесплатные проверки автомобилей в Лиепае состоятся 10 октября с 11 до 18 часов. Они будут проходить в двух уже привычных местах – в ДБДД на ул.Бривибас, 148 и на АЗС "Circle K" на ул.Эсперанто, 2/8.

Для интересующихся во время бесплатной проверки будет проведена диагностика систем электроники и безопасности автомашины, можно будет оценить состояние покрышек (год выпуска и др.), провести необходимую коррекцию давления покрышек, оценить луч света освещения и получить другую информацию. Также во время мероприятия интересующиеся смогут задавать вопросы квалифицированным специалистам автосервиса.