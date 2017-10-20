Больше берегут новые автомобили

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Случай, когда полицейский Лиепайского самоуправления за разбитую служебную автомашину из личных средств должен выплатить работодателю несколько тысяч евро, как это решил суд, вызвал дискуссию в обществе. Неужели служебные автомобили, к тому же новые и дорогие, не должны иметь страховку КАСКО?

Из 23 автомашин, которыми пользуется полиция Лиепайского самоуправления, страховка КАСКО оформлена только на шесть новейших автомобилей, – информирует представитель полиции самоуправления Каспар Варпиньш.

Автомобиль "Ниссан e-NV200", на котором в декабре прошлого года полицейский самоуправления врезался в столб на автостоянке супермаркета, – один из трех долгожданных новых электромобилей, полученных полицией в 2015 году. Их приобретение в целом обошлось более чем в 105 000 евро. По словам К.Варпиньша, в тот момент не было средств, чтобы оформить на автомашины не только ОСТА, но и КАСКО. Теперь машины имеют страховку КАСКО, в том числе и пострадавший в аварии автомобиль.

"Остальные автомашины не имеют КАСКО, так как они сравнительно старые и такое страхование обходится дорого, к тому же не хватает финансирования", – пояснил К.Варпиньш, отметив, что с работником, который становится водителем автомобиля, заключается договор о материальной ответственности, согласно которому работник берет на себя полную материальную ответственность за вверенное ему транспортное средство полиции самоуправления.

На вопрос, не нужно ли все-таки добровольное страхование для автомашин, использование которых связано с повышенной опасностью, представитель полиции ответил, что все оперативные транспортные средства дежурного отделения уже имеют такую страховку. "Конечно, такой сценарий, что страховка КАСКО имеется на все автомашины полиции самоуправления, был бы очень желательным, но стоимость такого страхования будет слишком большой. Однако в случаях, если автомашина повреждена, например, при выезде на вызов, после оценки ситуации, вероятнее всего, убытки не будут взысканы с водителя, а финансирование на ремонт будет изыскано в рамках бюджета полиции", – говорит К.Варпиньш.

Но разве полицейский при его зарплате вообще в состоянии накопить и заплатить почти 5000 евро за ремонт дорогого автомобиля? "В данной ситуации работник полиции ехал на автомашине не по вызову. У него были все возможности управлять автомашиной осторожно, так как работник приступил к своим обязанностям на смене меньше чем за час до неприятного происшествия, и, как говорится в решении суда, произошедшее на пустой автостоянке, где автомобиль врезался в столб, нельзя расценивать иначе как грубую невнимательность. По ремонтным затратам даже до того, как работник обратился в суд, ему был предложен график платежей, чтобы вернуть эту сумму в разумные сроки", – подчеркивает К.Варпиньш.

Решив выяснить ситуацию со страхованием автомашин в государственной полиции, газета получила от представителя Курземского регионального управления государственной полиции Сигне Штейнберги ответ: сведения об автотранспорте государственной полиции являются информацией ограниченной доступности. Так С.Штейнберге указали коллеги в Риге.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 20 октября