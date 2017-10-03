Больше всего осадков в сентябре выпало в Лиепае

Средняя температура воздуха в сентябре была на 1,1 градуса выше нормы, а количество осадков составило 195% от среднего показателя за 1981-2010 гг., сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Самая низкая температура воздуха была зарегистрирована 29 сентября в Зосены - минус 0,2 градуса, а самая высокая - 10 сентября в Екабпилсе, когда столбики термометров поднялись до +23,8 градуса.
Количество осадков в среднем по стране в сентябре составило 129 миллиметров, или 195% от нормы (66 миллиметров). Больше всего осадков выпало в Лиепае - 186 миллиметров, а меньше всего дождей было в Пиедруе Краславского края - 79 миллиметров.
Таким образом, сентябрь в этом году был третьим самым дождливым за все время метеонаблюдений с 1924 года. Немного больше осадков выпало только в сентябре 1950 и 1978 годов - соответственно 136 и 135 миллиметров.
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