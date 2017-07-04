Ключевые слова деревья

"В Лиепае опять рубят деревья! Что происходит? Посадят ли вместо срубленных новые деревца?" – с таким вопросом в газету "Курземес Вардс" обратились жители, обеспокоенные происходящим на ул. Круму, где жужжат мотопилы, аллея больших деревьев спиливается и на земле уже выстраиваются кучи бревен.

Ради справедливости следует напомнить, что на основании решения комиссии по надзору за насаждениями города Лиепаи еще в 2015 году с 26 июня по 15 июля было объявлено общественное обсуждение замысла о рубке деревьев на ул.Круму, на участке от ул.Зиемелю до ул.Пулвера. Обоснование – это необходимо, чтобы осуществить проект перестройки участка ул.Круму, предусматривающей здесь улучшение инфраструктуры улицы, прокладку тротуаров, велодорожек и проезжей части, а также ее соединение с ул.Пулвера.

Для осуществления проекта было необходимо 112 деревьев, и было обещано, что взамен будет посажено 46 молодых деревцев.

Хотя жителей приглашали принять участие в общественном обсуждении, мнения выразили лишь 12 лиепайчан. Двое из них были против рубки деревьев, а десять человек одобрили задуманное. Тогда было получено также заключение управления охраны природы, что рубка шести тополей, обхват которых превышает три метра, не противоречит нормативным актам охраны природы.

Явно видно, что посадить планируется даже менее половины количества тех деревьев, которые планируется срубить. Почему? Об этом газета спросила старшего специалиста по охране природы Лиепайского отдела среды Алду Дамбергу.

"Это проект", - строго ответила А.Дамберга, подчеркнув, что в управлении среды проекты не разрабатывают и не заказывают. "Если там создается улица и предпринимаются меры, чтобы было безопасное транспортное движение, велодорожки, тротуары, мы не можем посадить там деревья", - пояснила А.Дамберга.

"Посмотрите, что происходит во дворах многоквартирных домов. Растет количество транспортных средств, и людям куда-то надо ставить машины. В городе необходимо развивать инфраструктуру", - подчеркнула А.Дамберга. Относительно старых тополей на этом участке ул.Круму поступали жалобы, так как при сильном ветре падают засохшие ветви, что представляет угрозу для школьников, направляющихся в Лиепайскую основную школу-интернат.

Такого же мнения и хозяин находящегося неподалеку "Риепу центрс" Василий. "Давно пора было срубить эти старые, большие деревья, так как они переросли и стали опасны. Что, если упадут на какого-нибудь человека или машину? Старые надо ликвидировать и посадить что-то нового", - сказал Василий. В свою очередь, женщина по имени Светлана выразила сожаление. "Очень жаль эти большие деревья, так много лет росли, а теперь их так просто уничтожают. И кому вообще надо было соединять эту улицу с улицей Пулвера? Здесь ведь все равно мало машин ездит. Не понимаю", - сказала пенсионерка.

Представитель Лиепайской стройуправы Айгар Шталс рассказал газете, что дискуссия о том, сколько деревьев срубить и сколько посадить взамен, в городе всегда была актуальной. К сожалению, точных статистических данных в Лиепае до сих пор нет.

А теперь автоводителей в Лиепае призывают быть внимательными и следить за дорожными знаками, чтобы объехать закрытый участок ул.Круму. Заказ на работы по спиливанию выполняют работники фирмы "Транзитс Л", а строительный подрядчик ООО "Целю, тилту бувниекс" во время ремонтных работ в пределах возможностей должен обеспечить владельцам земельных участков доступ к их собственности, оперативным и специализированным транспортным средствам – сквозной проезд и доступ к земельным участкам, а также пешеходам – безопасное перемещение.