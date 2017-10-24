Будь ярким – будь в безопасности!

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Как и каждый год, когда начинает рано темнеть, государственная полиция вместе с партнерами по сотрудничеству призывает жителей подумать о своей безопасности! "Статистические данные свидетельствуют, что на обслуживаемой Лиепайским участком территории в 2016 году произошло 116 дорожных происшествий, в которых пострадали 46 человек, а 7 человек погибли. Трое из погибших – пешеходы, два из которых участвовали в дорожном движении без светоотражающих элементов", – информировала Сигне Штейнберга, старший специалист по общественным отношениям и вопросам сотрудничества Курземского регионального управления государственной полиции.

Курземское региональное управление госполиции и Международная ассоциация полиции принимали участие в организованном Лиепайской думой конкурсе проектов содействия здоровью и создали учебный видеоматериал, предусмотренный для демонстрации в образовательных заведениях. Инспекторы полиции пришли к выводу, что именно обучение несовершеннолетних приносит наилучшие результаты в профилактической работе. Материал создан при поддержке Лиепайской думы. В его подготовке принимали участие лиепайская школьная молодежь и работники Курземского регионального управления госполиции.